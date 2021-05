Quatro famílias estão a viver em Bragança durante um mês

Glória Lopes Hoje às 18:47 Facebook

Foram selecionadas quatro famílias num total de 1879 candidaturas no concurso "Liberdade para Recomeçar", lançado pela Câmara Municipal de Bragança, em que pessoas de outras regiões e do estrangeiro residem durante um mês no concelho com tudo pago.

Os selecionados são um jornalista, uma assessora de comunicação e um gato, que estão a viver na cidade de Bragança, junto ao Rio Fervença. Uma antropóloga e um produtor audiovisual, com duas filhas, instalaram-se em Rio de Onor. Dois produtores criativos, de vídeo e fotografia, estão alojados num pombal em Santa Comba de Rossas. Um fotógrafo profissional e uma instrutora de yoga, com uma filha, e acompanhados pelo cão e gato, fizeram as malas até à aldeia de Montesinho.

Todos eles a viver em Bragança durante um mês em teletrabalho.

Trata-se de um projeto piloto inédito, promovido pelo Município para dar a conhecer o concelho. Ao mesmo tempo, cada uma destas famílias está em trabalho remoto.

O projeto resulta de uma candidatura ao Programa de Cooperação "URBACT - Find Your Greatness", financiado pela União Europeia, que passa pela implementação de ações-piloto. O objetivo é promover a aprendizagem e a troca de experiências para o desenvolvimento sustentável em cidades da Europa.