Reconstruiu a antiga escola primária que teve em sua casa

Antigo agente da PSP recriou sala que os pais cederam ao Estado em Sanceriz, Bragança, e onde concluiu a quarta classe.

Elísio Morais, antigo agente da PSP, agora com 74 anos, todos os dias se senta nos bancos da escola primária onde concluiu a quarta classe. Esse tempo da infância marcou-o tanto que recriou a antiga sala de aulas no espaço onde funcionava nessa altura, quando era criança, e que, curiosamente, era e é a sua casa na aldeia de Sanceriz, em Bragança.

A casa era dos pais, mas Elísio herdou-a e decidiu que o espaço da sala de jantar também seria uma espécie de museu da memória do ensino primário na localidade, que ali funcionou algumas décadas. "A sala está tal como era, com o mesmo teto, soalho, paredes e a porta. Consegui arranjar o antigo quadro e artigos dessa altura, como os mapas de Portugal, as figuras geométricas, a balança e o antigo dicionário. A freguesia cedeu-me as carteiras que estavam no edifício da escola construído mais tarde e que encerrou há alguns anos por falta de alunos", diz.