Freguesias da região de Trás-os-Montes entre as que têm maior dificuldade de acesso ao multibanco

Glória Lopes Hoje às 14:22, atualizado às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma parte considerável das freguesias nacionais com maior dificuldade de acesso à rede de Caixas Automáticas (ATM) está localizada no território da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes (CIMTTM).

Segundo as informações facultadas por este organismo, das 24 freguesias que podem vir a ter mais dificuldades no acesso ao numerário, com a contração da rede, 50% situam-se no distrito de Bragança, ou seja 16.

Os responsáveis pela CIM já deram conta da sua apreensão na sequência das conclusões do estudo publicado pelo Banco de Portugal que avalia a cobertura da rede de caixas automáticas e balcões de instituições de crédito que revelou "algumas das debilidades da região" nesta matéria e "demonstra que o distrito de Bragança é o que, a nível nacional, apresenta uma maior distância absoluta em relação a uma caixa automática ou agência, estando, nesta situação 27 freguesias e existindo dois concelhos onde cada caixa automática serve, em média, mais de 100 quilómetros quadrados de território", indicou uma fonte da CIM.

Das 16 freguesias com mais dificuldade em aceder ao multibanco as três com mais problemas são Vinhais, onde existem oito ATM (dois localizados em Rebordelo), Mogadouro, com sete, e Miranda do Douro com uma.

"A CIM das Terras de Trás-os-Montes entende que a possível redução do número de caixas automáticas ou agências não pode vir a prejudicar um território que apresenta já estas debilidades e defende a supressão destas, simultaneamente corrobora na íntegra a posição do Banco de Portugal que em comunicado defendeu que "é necessário estruturar, desde já, uma resposta que permita salvaguardar o acesso da população a notas e moedas, dado que o numerário continua a ser o instrumento de pagamento mais utilizado em Portugal e o mais utilizado por segmentos mais vulneráveis da população", acrescentou a fonte da CIM.