Remodelação do Hospital de Bragança implica um investimento de três milhões de euros

É assinado na próxima terça-feira o auto de consignação das obras de remodelação e de ampliação na Unidade Hospitalar de Bragança, que contemplam o Bloco Operatório, o Laboratório de Patologia Clínica e a construção de uma nova Central de Esterilização.

Em causa está um investimento de mais de três milhões de euros, financiado em cerca de 2,5 milhões por fundos comunitários, através do Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020), indicou uma fonte da Unidade Local de Saúde do Nordeste.

O Bloco Operatório contará com três salas de operações, duas salas de indução (anestesia), zona de recobro com seis camas e diversos espaços de apoio. A Central de Esterilização terá circuitos totalmente independentes de transporte de materiais, assim como de circulação de pessoas.

O Laboratório de Análises será constituído por um moderno posto de colheita para análises com quatro salas de recolha e uma ampla sala de espera, com 60 m2. Terá ainda Laboratórios de Microbiologia, Bioquímica, Imunologia, Hematologia e Imunohemoterapia.