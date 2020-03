Seis idosos retirados do lar da Santa Casa de Bragança com sintomas de Covid-19

Glória Lopes Hoje às 13:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Seis idosos foram retirados do lar da Santa Casa da Misericórdia de Bragança, por precaução, ao final da manhã desta quinta-feira, por apresentarem alguns sintomas que podem indicar contágio por coronavírus.

"Seguindo as instruções da Direção-Geral da Saúde, os nossos serviços ligaram para a linha de Saúde 24 para seis casos que apresentam sintomatologia de Covid-19. Seguindo as mesmas instruções, pedimos apoio aos bombeiros e, neste momento, estamos a transportar os utentes para o Hospital de Bragança, onde farão testes. Seguindo todas as instruções dadas", explicou José Fernandes, responsável pela IPSS, onde estão institucionalizadas cerca de 200 pessoas.

Dos seis utentes - três homens e três mulheres com mais de 80 anos -, cinco foram transportados para o Hospital de Macedo de Cavaleiros e um para a unidade de Bragança.

Segundo apurou o JN, há ainda uma funcionária da Santa Casa que está de quarentena, depois de o marido, camionista, ter acusado positivo no teste ao coronavírus após uma viagem ao estrangeiro. José Fernandes não confirmou esta informação.

No distrito de Bragança, há até ao momento registo de 34 casos de infeção por coronavírus. Só na quarta-feira, deram positivo sete.