Sobe para oito o número de mortos por covid-19 na Santa Casa de Bragança

Duas pessoas morreram por causas associadas à covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Bragança, elevando de seis para oito o número de vítimas mortais naquela instituição.

As duas vítimas mortais mais recentes são dois utentes, um homem com 94 anos e uma mulher de 88, confirmou esta manhã José Fernandes, da direção da IPSS que está a lidar com um surto de covid-19 que já conta um total de 108 idosos infetados, mais 14 positivos do que na sexta-feira, e 33 colaboradores.

Atualmente há sete idosos internados na Urgência do Hospital de Bragança. Segundo José Fernandes o aumento dos casos positivos dos utentes referem-se ao grupo dos 21 idosos que num primeiro momento testaram negativo e foram transferidos para um hotel da cidade para se manterem afastados dos restantes infetados que se mantém nas instalações da instituição.

Na sexta-feira havia sido confirmada a morte de duas mulheres, de 94 e 95 anos, que se somavam às outras quatro que tinham morrido da quarta-feira passada.

Todo o universo da instituição foi testados, tendo sido realizados 700 testes.