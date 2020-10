Surto da Santa Casa da Misericórdia de Bragança chegou aos 115 casos

Glória Lopes Hoje às 12:58 Facebook

O autarca de Bragança exigiu este domingo maior celeridade na realização dos testes a covid-19 no concelho, "porque não se admite que numa altura destas os laboratórios trabalhem só à segunda, quarta e sexta-feira".

"Se este domingo alguém fizer o teste este só vai para o laboratório na segunda-feira e pode estar quatro dias sem conhecer o resultado, o que é inadmissível", referiu Hernâni Dias, este domingo, durante uma conferência de imprensa para fazer o ponto da situação do surto de coronavírus que afeta a Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB). Nesta instituição há atualmente 115 casos positivos ao novo coronavírus, nomeadamente 100 utentes e 15 funcionários dos lares de idosos.

No distrito de Bragança, a responsabilidade da realização dos testes a covid-19 é da Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) pelo que o autarca diz que "é preciso agilizar para o laboratório estar a trabalhar sete dias por semana para poder transmitir o resultado dos testes porque a doença não fica à espera". Ainda de acordo com informações prestadas por Hernâni Dias "a colheita é feita todos os dias mas a análise só é realizada três dias por semana".

Nos testes, cujos resultados se conheceram este sábado à noite apenas três funcionárias e quatro utentes testaram positivo. "Acaba por não ser tão complicado como poderia ser. Estávamos com alguma dificuldade em perceber o real problema da situação, concretamente no que tem a ver com os trabalhadores que têm mais probabilidade de comunicar com a comunidade civil", explicou o presidente da Câmara.

A SCMB é composta por três lares de idosos, unidade de cuidados continuados, creche, pré-escolar, 1º Ciclo e um Centro de Educação Especial. Os 19 utentes não infetados e que não estão acamados foram transportados no sábado à tarde para uma unidade hoteleira da cidade. Na instituição apenas permanecem os negativos que estão acamados. Os utentes infetados estão todos na instituição "e continuam assintomáticos", garantiu o autarca.

A Brigada de Intervenção Rápida, composta por dois enfermeiros e quatro auxiliares, já começou a trabalhar este domingo na SCMB, e que apenas foi constituída na sexta-feira.

Segundo o autarca todos os trabalhadores e utentes dos três lares de idosos, com 170 utentes e 140 funcionários, "já foram testados e temos o resultado". Agora os testes vão ser realizados nas restantes valências da SCMB e também as crianças serão testadas, "para perceber se há mais alguém infetado", acrescentou o autarca. A instituição dispõe de três jardins de infância com 279 crianças e uma escola do 1º Ciclo com cerca de 40 alunos.

O primeiro caso de covid na SCMB foi conhecido no dia 23 de setembro, mas desde a passada quinta-feira aumentaram exponencialmente.

Hernâni Dias revelou que vai marcar uma reunião urgente com o presidente da ULSNE para tratar da necessidade de se realizarem testes mais rapidamente. O autarca admitiu que tem conhecimento que existe equipamento e material na ULSNE para reforçar a testagem mas não está a ser usado. "Da informação que tenho há vário material, como máquinas, que estão acomodadas no espaço da ULS e o que se pretende é montar um laboratório, as máquinas estão lá mas paradas, à espera do espaço", acrescentou.