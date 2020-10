Surto de covid-19 já fez nove mortos na Misericórdia de Bragança

Glória Lopes Hoje às 19:00 Facebook

Subiu para nove o número de mortes na Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB) este domingo. A última morte registada é uma utente do sexo feminino, com 93 anos, cujo óbito ocorreu no hospital local.

O último balanço da instituição indica que há 154 casos positivos ao novo coronavírus, mais seis do que esta manhã de domingo, nomeadamente 108 utentes (menos um ) e 47 colaboradores (mais sete).

Segundo José Fernandes, membro da mesa da assembleia da SCMB, estão cinco pessoas internadas no hospital, dois homens e três mulheres. "O surto mantém-se confinado a dois dos três lares da instituição", referiu o responsável. A IPSS dispõe de três estruturas residenciais para idosos, que têm equipes de auxiliares independentes, apenas partilhando as de enfermagem mas nos últimos dias foram reforçadas com a equipa de médicos e enfermeiros da Unidade Local de Saúde do Nordeste e com a Equipa de Intervenção Rápida da Cruz Vermelha.

Entre quarta-feira e sábado já tinham morrido oito utentes que testaram positivo, com idades compreendidas entre os 78 e os 95 anos. A maioria dos óbitos ocorreu no Hospital de Bragança, onde os idosos estavam internados.

O primeiro caso na instituição foi conhecido no dia 23 de setembro e trata-se de uma funcionária.

No distrito de Bragança já ocorreram 37 mortes em pessoas infectadas com covid-19 e há cerca de 390 casos activos.