Surto na Misericórdia de Bragança já fez 11 mortes

Glória Lopes Hoje às 18:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Morreu mais um utente da Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB) infetado com covid-19, elevando para 11 o número de mortes nesta IPSS numa semana.

Trata-se de um homem, com 84 anos, que estava internado no hospital da cidade indicou esta quinta-feira José Fernandes, membro da Mesa Administrativa daquela instituição, que ainda tem um total de 174 pessoas infetadas, nomeadamente 131 utentes e 43 colaboradores devido ao surto de coronavírus, cujo primeiro caso foi conhecido a 23 de setembro.

José Fernandes adiantou que dois utentes que estavam internados na unidade hospitalar de Bragança já tiveram alta e regressaram à instituição, onde continuará a sua recuperação. Mantém-se hospitalizados quatro idosos do sexo masculino, com uma média de idades de 86 anos.

Entretanto, também foram registados três casos positivos a covid-19 no Lar de Idosos do Lombo, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Macedo de Cavaleiros, o de um utente, com 84 anos, que está sem sintomas e em isolamento nas instalações da IPSS, e, ainda, dois funcionários que cumprem o isolamento em casa. Os restantes institucionalizados e funcionários da instituição testaram negativo.

Noutra IPSS de Macedo de Cavaleiros, a Casa de Repouso, uma utente, com 77 anos, está infectada com o novo coronavírus, mas assintomática, cumprindo o necessário isolamento indicou uma fonte da Unidade Local de Saúde do Nordeste. Os outros 39 utentes e 21 funcionários da instituição estão a ser testados.