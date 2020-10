Surto na Misericórdia de Bragança com 98 utentes e 26 funcionários infetados

Glória Lopes Hoje às 19:15 Facebook

A Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB) conta esta quinta-feira com 98 utentes e 26 funcionários infetados, todos das três estruturas residenciais para idosos.

Já foram testadas cerca de 700 pessoas, o equivalente a "todo o universo" da IPSS, referiu José Fernandes, da direção daquela instituição, num balanço feito na tarde desta quinta-feira, indicado que falta conhecer o resultado de 30 testes oriundos de várias valências. Há três utentes internados no hospital da cidade transmontana.

Na SCMB, há já a lamentar a morte de quatro mulheres, de 78, 83, 88 e 95 anos, na terça-feira. Três morreram no Hospital de Bragança e uma na instituição. Nos três lares foram feitos mais de 300 testes, dos quais um terço com resultado positivo a covid-19. Dos idosos que testaram negativo, 19 foram transferidos para um hotel e os restantes por estarem acamados continuam na instituição.

Segundo José Fernandes nas valências para a infância, creche, jardim de infância e pré-escolar, todos os funcionários e professores testaram negativo, tal como na Unidade de Cuidados Continuados.

Na manhã desta quinta-feira, foi reforçada a equipa que dá apoio aos utentes infetados, com quatro médicos e três enfermeiros da Unidade Local de Saúde do Nordeste, o que ficou acordado após uma reunião da Proteção Civil Municipal realizada na quarta-feira à noite. A Brigada de Intervenção Rápida Distrital, com dois enfermeiros e cinco auxiliares, cuja missão termina esta quinta-feira, poderá manter-se na SCMB, pelo menos a direção da IPSS "tem esperança que irá renovar por igual período".