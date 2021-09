Mãe e filha projetadas de trator em Bragança

Glória Lopes Hoje às 14:42 Facebook

Dois acidentes com tratores agrícolas provocaram, este domingo, três feridos, um grave e dois ligeiros, no distrito de Bragança.

O acidente mais grave ocorreu cerca das 13 horas, na localidade de Meixedo, no concelho de Bragança, com saldo de dois feridos. Um trator que transportava uma carga de lenha, onde circulavam uma mulher e a filha, despistou-se e foi contra uma casa.

"Na chegada das equipas de socorro, compostas por duas ambulâncias de socorro, um veículo de desencarceramento e um veículo de comando, verificaram que se tratava de um despiste de um trator agrícola que rebocava lenha, tendo as duas ocupantes sido projetadas para fora deste. Uma delas, a condutora, acabou por ficar debaixo de uma das rodas do trator, tendo sofrido ferimentos graves", explicou Paulo Ferro, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Bragança.

A vítima, com cerca de 80 anos, era a condutora do trator, teve que ser desencarcerada e apresentava traumatismos na cabeça e nas pernas, bem como várias feridas e contusões pelo corpo.

A mulher foi assistida no local e foi transportada pela equipa do helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros para o Hospital de Bragança. A outra vítima, filha da condutora, na casa dos 50 anos, apresentava várias escoriações e ferimentos ligeiros e foi encaminhada de ambulância para a mesma unidade hospitalar.

O primeiro acidente teve lugar em Valverde, concelho de Mogadouro, pelas 11 horas. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários José Carrasco, resultou num homem ferido, que foi transportado para o Hospital de Bragança. O socorro foi assegurado por 11 operacionais e cinco viaturas.