Um morto em despiste de carro em Bragança

O despiste de um carro, esta tarde de quinta-feira, provocou um morto e um ferido em Parada, no concelho de Bragança.

As vítimas são dois homens de 34 e 41 anos, sendo que o mais novo perdeu a vida. O outro, um ferido ligeiro, foi transportado para o Hospital de Bragança "com escoriações nos membros superiores", adiantou o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Bragança, Carlos Martins.

As vítimas receberam assistência no local do acidente, mas apesar dos esforços o óbito de uma delas acabou por ser declarado.

O acidente mobilizou 14 meios humanos apoiados por seis viaturas dos Bombeiros e INEM que asseguraram o socorro às vítimas.