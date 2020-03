Unidade Local de Saúde do Nordeste tem 25 profissionais com Covid-19

Glória Lopes Hoje às 18:51 Facebook

Há 25 profissionais infetados com coronavírus na Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE), entre médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e administrativos, o que corresponde a cerca de 25% das pessoas infetadas no distrito de Bragança, que contava até esta manhã 75 casos positivos a Covid-19.

"Temos alguns enfermeiros da Hemodiálise, das Enfermarias Homens e Mulheres aqui em Bragança (hospital), profissionais da unidade hospitalar de Mirandela, que foram os primeiros, da cirurgia e da unidade plurifuncional. Há outros casos que estão a aguardar confirmação", admitiu Eugénia Parreira, diretora clínica da ULSNE esta segunda-feira, indicando que os primeiros profissionais infetados "foi por transmissão comunitária e não no serviço", sublinhando, ainda, que também os "quatro doentes de hemodiálise infetados foi infeção na comunidade".

Sobre a falta de condições na área criada no Hospital de Bragança para receber doentes infetados, que levou um grupo de cinco médicos e alguns enfermeiros a enviar uma carta à administração dando conta do problema, a diretora clínica explicou que a ULSNE foi das primeiras unidades do país a organizar circuitos para doentes Covid-19 positivos e suspeitos, que treinou profissionais e fez simulação para ver se os circuitos funcionavam.

"O edifício satélite onde estão a funcionar as 23 camas, destinadas a doentes nível 1, (...) as informações que saíram não correspondem à realidade", afirmou. Há ainda outras 13 camas em funcionamento, mais 10 nos cuidados intensivos e outras três noutro espaço que foi convertido para esse feito e ainda uma sala de emergência para os casos suspeitos. "Estamos a aumentar a capacidade, temos mais 133 camas nas três unidades, nomeadamente Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela", sublinhou a responsável.

Os profissionais queixavam-se que serviço de atendimento a doentes com Covid-19 instalado na Medicina Interna Homens, junto à diálise, nas traseiras do edifício principal do Hospital de Bragança, tem instaladas 23 camas, em quatro enfermarias, permitindo que doentes positivos e os outros com suspeita de Covid-19 se cruzem. Em um desses espaços, neste momento, existem seis camas, mas só tem capacidade para duas, "pelo que não estão a ser respeitadas as distâncias entre doentes que são determinadas pelas normas de saúde, não há espaço para os profissionais circularem", adiantou uma fonte ao JN. Outra queixa prendia-se com a falta de ventilação nos quartos, nem extração de ar que permita, em segurança, ventilação não invasiva, oxigénio de alto fluxo, não permitindo a entubação de doentes.

Eugénia Parreira garantiu que os doentes positivos e os doentes suspeitos não se cruzam, mas admitiu "algumas dificuldades e obstáculos no edifício" que data de 1973. "Tem sido feito um esforço grande, a partir de manhã [terça-feira] já vamos ter a extração de ar, apesar de não ser obrigatório", frisou.

O distrito de Bragança registou, esta segunda-feira, a segunda vítima mortal de Covid-19, depois de um homem de 72 anos, natural de Mirandela, ter morrido a 28 de março.