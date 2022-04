Utentes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica com novo tratamento inovador

São 450 os utentes de Bragança com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) que beneficiam de um projeto integrado de reabilitação respiratória na Unidade Local de Saúde.

Trata-se de um projeto considerado "inovador" pela Unidade Local de Saúde (ULS) Bragança e que está implementado nos centros de saúde dos 12 concelhos do distrito e com seguimento no domicílio. "Cada doente terá uma sessão de reabilitação respiratória três vezes por semana, num total de 36 sessões, a realizar por enfermeiros especialistas em Enfermagem de Reabilitação dos Cuidados de Saúde Primários", indicou uma fonte da ULS.

Ao longo das sessões, serão desenvolvidos planos de exercício físico (essencial à reabilitação), será feito ensino aos doentes sobre fatores ligados à DPOC, irá proceder-se ao controlo dos fatores de risco e também à aplicação de técnicas de reeducação funcional respiratória e de treino intensivo de inaloterapia. Será ainda facultado ao doente um plano personalizado para implementar no domicílio.

"No final da intervenção, será dado ao doente um plano de manutenção que o próprio deverá continuar a realizar em casa. Nesta fase, será efetuado acompanhamento telefónico quinzenal, para incentivo da continuidade do programa e esclarecimento de dúvidas. E será realizada mensalmente uma visita domiciliária de seguimento", explicou a fonte.

O projeto conta com o apoio da Fundação EDP em articulação com o Instituto Politécnico de Bragança.