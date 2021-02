Vacinação em Bragança alargada aos bombeiros e a mais dois concelhos

Glória Lopes Hoje às 18:54 Facebook

Os bombeiros das várias corporações do distrito de Bragança começaram esta segunda-feira a ser vacinados contra a covid-19. Segundo a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, cerca de 250 foram inoculados ao longo do dia.

A vacinação dos idosos com mais de 80 anos ou de pessoas com mais de 50 anos e patologias associadas, nomeadamente insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica, iniciada em Vimioso, no dia 4, vai ser alargada aos concelhos de Mirandela e Freixo de Espada à Cinta durante esta semana. Depois, vai estender-se "gradualmente" aos restantes nove concelhos do distrito, refere uma fonte da ULS.

A responsável pelos Cuidados de Saúde Primários, Manuela Santos, assegura "que todos serão vacinados" de acordo com a priorização determinada no Plano Nacional de Vacinação. Os utentes receberão, numa fase inicial, um SMS, através do número 2424, para o agendamento da toma da vacina. Nos casos em que tal não seja possível, as pessoas serão convocadas por telefone, por carta ou através da articulação com as entidades parceiras, nomeadamente juntas de freguesia e municípios.

O município de Vimioso, em colaboração com as juntas de freguesia, garantiu o transporte dos doentes para o centro de saúde, onde a vacinação dos idosos já arrancou, no autocarro da autarquia, e tratou de informar porta-a-porta as pessoas que não tinham telemóvel/telefone nos seus processos no centro de saúde.

O presidente da Câmara Municipal, Jorge Fidalgo, explicou ao JN que tudo decorreu dentro da normalidade e que já foram vacinadas mais de 300 pessoas. A vacinação só deverá terminar no final desta semana, detalhou o autarca, dando ainda conta de que a maioria dos idosos quis ser vacinada, "com exceção de uns três que recusaram e estão no seu direito".

Várias freguesias do concelho de Bragança também já se disponibilizaram para ajudar no transporte dos idosos das aldeias para os dois centros de saúde onde decorrerá a vacinação. Na União das Freguesias de Aveleda e Rio de Onor, o presidente da junta, Mário Gomes, está disposto a fazer o levantamento das pessoas em condições de serem vacinadas. Por sua vez, o presidente da União das Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, Telmo Afonso, disponibiliza as viaturas da autarquia para ajudar no transporte dos utentes.