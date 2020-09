BPI encerra balcão em Carrazeda de Ansiães e indigna clientes

Eduardo Pinto Hoje às 17:11 Facebook

O encerramento do balcão do banco BPI na vila de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, no final deste mês, está a provocar o descontentamento dos clientes.

Desde o início de setembro, os clientes têm vindo a ser avisados por carta. Esta não anuncia o fecho da agência de Carrazeda, mas dá conta de que, "a partir do próximo dia 1 de outubro, "o vosso novo balcão está situado na Rua Tomás Ribeiro, 43, em Torre de Moncorvo".

Ora, os clientes não ficaram agradados com a mudança. "Dizem na carta que se pode trabalhar com a Internet e essas coisas todas, mas as pessoas da minha geração não sabem mexer nisso", protesta Ilda de Sousa, de 83 anos, já para não falar no "prejuízo para os empregados deste balcão".

O mais certo é Ilda "fechar a conta e mudar de banco", pois diz que a sua reforma de "300 euros" mensais "não permite fretar um táxi cada vez que quiser ir a Moncorvo", a quase 50 quilómetros de distância.

Também Deolinda Costa, 77 anos, admite estar "muito revoltada" pois tal como Ilda não sabe trabalhar com o banco na Internet. "Ao menos mudavam-nos para Mirandela, que é mais perto e para lá ainda há transporte público. Para Moncorvo só indo de táxi e eu não tenho dinheiro para isso", lastima, admitindo o encerramento da conta. Francisco Santos, 61 anos, está na mesma situação e pondera "mudar de banco".

O presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, João Gonçalves, adianta que a autarquia "nunca foi contactada formalmente pelo banco BPI no sentido de anunciarem a intenção de encerrar o balcão". Nem sequer pelo facto de o Município ser "cliente institucional do banco".

Questionado sobre a capacidade da Câmara para poder interceder para reverter a decisão, João Gonçalves frisa que "são decisões tomadas ao mais alto nível por estes grupos económicos e, com certeza não seriam sensíveis aos argumentos da câmara". Contudo, "teria sido eticamente responsável ter contactado a autarquia e ouvir os nossos argumentos", sublinha.

