Carrazeda de Ansiães: "Nunca, em 61 anos que tenho, vi apanhar maçãs tão pequenas"

Em Carrazeda de Ansiães a fruta não cresceu devido à falta de água para regar e ao calor.

As mãos de Alice Sobral e de Constança Lopes são grandes demais para as maçãs que andam a colher este ano, num pomar junto a Selores, no concelho de Carrazeda de Ansiães. Não é que as mãos lhes tenham crescido. A fruta é que não medrou. "Nunca, em 61 anos que tenho, vi apanhar maçãs tão pequenas", diz a primeira. E, por isso, ao invés de irem parar à prateleira do supermercado, vão para a indústria que as vai transformar em sumo.

"É um ano para esquecer", lamenta o proprietário, Luís Vila Real. Os dedos de uma das mãos mal chegam para enumerar todos os males que 2022 destinou aos fruticultores: "escassez de chuva e água para rega, granizo na primavera, ondas de calor sucessivas e escaldão, calibres muito pequenos e custos de produção sempre a aumentar".