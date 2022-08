Carrazeda vai ser único concelho do país abastecido por camiões cisterna

Durante três meses vão ser transportados 900 mil litros diários para a estação de tratamento.

Quando o alarme soou, em junho, para a provável falta de água nas torneiras do concelho de Carrazeda de Ansiães a partir de outubro, a Câmara Municipal colocou logo em cima da mesa a possibilidade de reforçar a barragem da Fontelonga a partir do rio Tua. A operação poderá começar já na próxima semana, com o transporte em camiões-cisterna de 900 mil litros por dia, para a estação de tratamento junto àquela albufeira.

Em Portugal já há centenas de aldeias de vários concelhos a serem abastecidas com água de outras proveniências, com recurso a autotanques, nomeadamente dos bombeiros voluntários. No caso de Carrazeda de Ansiães, onde vivem mais de 5 mil pessoas, é todo o concelho que vai beneficiar deste reforço do caudal a partir do rio Tua, a que se somam ainda algumas aldeias do concelho de Vila Flor. O presidente da Câmara, João Gonçalves, admite que seja o primeiro concelho do país a passar por esta situação.