Centro de Saúde de Carrazeda de Ansiães faz consultas por telefone

O Centro de Saúde de Carrazeda de Ansiães está a contactar os utentes com consultas marcadas para não se dirigirem à unidade de saúde e aguardarem uma chamada do médico ou do enfermeiro de família. As consultas vão ser feitas por telefone.

Um comunicado emitido, esta segunda-feira, pelo Centro de Saúde de Carrazeda salienta que, "por indicação da Direção dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Nordeste, foram contactados os utentes com consultas marcadas", com o objetivo de "não se dirigirem ao centro e aguardarem uma chamada do médico ou do enfermeiro de família".

A nota informativa realça que "as consultas vão ser feitas telefonicamente, à exceção daquelas previstas no Plano de Contingência". Para estas, "os utentes vão ser contactados para se dirigirem ao centro de saúde".

A partir desta segunda-feira, vai ser privilegiado o contacto telefónico ou por email, quer para receitas, quer para esclarecer dúvidas dos utentes.

A unidade de saúde alerta ainda que "os utentes só devem dirigir-se à consulta aberta no centro de saúde se estritamente necessário, de preferência com contacto telefónico prévio", pelo 278 610 050 ou pelo e-mail csczd@ulsne.min-saude.pt .