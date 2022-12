Choveu muito, mas povo de Carrazeda ainda tem de beber água do rio

Eduardo Pinto Hoje às 08:32 Facebook

Apesar do muito que já choveu neste outono, o concelho de Carrazeda de Ansiães e algumas aldeias do de Vila Flor continuam a beber água do rio Tua, transportada por camiões-cisterna.

A barragem de Fontelonga, que chegou a ter menos de 10% da capacidade total de armazenamento, só agora inverteu a tendência de esvaziamento e começa a recuperar lentamente, pelo que o aporte externo vai manter-se ainda durante janeiro de 2023.

Devido à seca severa e extrema que afligiu Portugal este ano, centenas de aldeias de vários concelhos tiveram de ser abastecidas com água de outras proveniências, com recurso a autotanques, nomeadamente dos bombeiros voluntários. No caso de Carrazeda de Ansiães, município onde vivem cerca de 5500 pessoas, toda a população beneficiou do reforço do caudal da barragem de Fontelonga a partir do rio Tua.