Combates medievais a sério animam fim de semana em Carrazeda de Ansiães

A Vila Amuralhada de Ansiães recebe, este fim de semana, um torneio medieval com combates e armas a sério. Participam sete equipas, cinco portuguesas e duas espanholas.

A iniciativa é promovida pelo Município de Carrazeda de Ansiães e conta, na organização, com a equipa desportiva Portvcalle Combate Medieval.

O autarca, João Gonçalves, explica que, no passado, o concelho foi palco de mostras e feiras medievais. Depois de um interregno, surgiu agora a oportunidade de "colaborar com entidades que promovem alguma competição com regras de torneios medievais".

João Gonçalves está convencido que foi desenhado "um fim de semana que pode ser muito interessante para o concelho atrair mais visitantes". O ponto alto decorre na vila amuralhada, também conhecida como Castelo de Ansiães. Vai acolher, sábado e domingo, combatentes que vão apresentar armaduras e armas medievais apropriadas para combate em contexto real, nas modalidades Pro Fight, Arma de Haste, Espada Longa, Espada e Escudo, Espada e Broquel e 5x5.

Esta sexta-feira, começa na vila de Carrazeda um mercado medieval, que a Câmara organiza em parceria da Causa 4G. Está aberto, até sábado, no jardim junto à Biblioteca Municipal. Haverá ali mercadores que demonstram e vendem produtos e uma taberna medieval, com comida e bebida ao serviço dos visitantes.

No cartaz há também um cortejo que envolve as escolas e a comunidade local, uma viagem na história, visitas guiadas e animadas, espetáculos de falcoaria, caça ao tesouro, bem como muita música e animação, designadamente com Barro Negro e Galandum Galundaina.