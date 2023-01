Douro canta Janeiras no início da celebração da Cidade Europeia do Vinho

Este domingo, passaram pelo palco, em Carrazeda de Ansiães, 19 grupos, um por cada concelho que integra a Comunidade Intermunicipal do Douro.

O I Encontro Intermunicipal de Cantadores de Janeiras, este domingo, em Carrazeda de Ansiães, marcou o arranque de um vasto programa de iniciativas no âmbito da Cidade Europeia do Vinho atribuída ao Douro para o ano 2023.

Pelo palco, instalado no largo da feira de Carrazeda, passaram 19 grupos de cantares tradicionais, um por cada concelho integrante da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM-Douro). Ao todo, várias centenas de tocadores e cantadores.

"Este é um dia extraordinário para nós, porque o Douro é feito de gente que teima em viver na região e que hoje mostrou a sua vontade de a afirmar através da cultura", disse, ao JN, o vice-presidente da CIM-Douro, Luís Machado.

O também autarca de Santa Marta de Penaguião recordou que as janeiras são sempre "motivo para levar alguma prenda" e a iniciativa deste domingo, em Carrazeda de Ansiães, foi a oportunidade para mostrar "quanto o Douro é diferente, que é bom e que merece respeito em todo o Mundo, principalmente pelo trabalho que todos têm feito até agora".

A gala de abertura do Douro Cidade Europeia do Vinho está agendada para sábado, 4 de fevereiro, em Lamego. Durante um ano, os 19 concelhos da CIM-Douro vão acolher iniciativas. "Defendemos o Douro e por isso temos de estar todos presentes", justificou Luís Machado, acentuando que "a união que aqui se vive faz inveja a muitos territórios".

O autarca anfitrião do I Encontro Intermunicipal de Cantadores de Janeiras, João Gonçalves, não tem dúvidas de que é pela união demonstrada até agora que "a candidatura do Douro a Cidade Europeia do Vinho teve sucesso".

O objetivo, sublinhou o presidente da Câmara de Carrazeda, "é consolidar o prestígio que o vinho já conseguiu e muito mais", nomeadamente, "as diversas potencialidades que a região tem, como o enoturismo, a cultura e o património, bem como a forma magnífica como as suas gentes acolhem os visitantes".

"All Around Wine, All Around Douro" é o lema da candidatura do Douro à Cidade Europeia do Vinho 2023, um galardão conquistado em junho, em Bruxelas. Em breve vai ser lançada uma aplicação (app) com toda a programação das atividades que se realizarão à volta do vinho e do Douro.

O Douro vai marcar presença em eventos nacionais e internacionais e, pelo menos três ou quatro dias por mês, vai estar presente na zona de desembarque do Aeroporto Sá Carneiro, no Porto. Estão ainda previstas ações na Europa, nomeadamente nas principais capitais europeias, para promover vinhos e outros produtos.

A CIM-Douro engloba os concelhos de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Coa e Vila Real.