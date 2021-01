Funcionárias vivem no lar de Carrazeda para manter vírus longe

Eduardo Pinto Hoje às 14:06 Facebook

"É uma missão de amor para com o próximo, para o podermos guardar desse diabo que anda aí à solta, o novo coronavírus". A frase, dita ao JN, entre lágrimas de emoção, por Adelaide Moura, resume o espírito que une 32 mulheres, divididas em duas equipas, que têm vivido por períodos de 10 dias no Lar de Santa Águeda, onde trabalham, na vila de Carrazeda de Ansiães.

Na verdade, não são 32 as que entram ou saem do lar que continua a salvo da covid-19. É menos uma. Rosalina Almeida, 61 anos, já de lá não sai desde 17 de outubro. Porque "não tendo ninguém em casa à espera" e sendo os utentes e as colegas a sua "família", não vê necessidade de se ausentar. A única missão é "dar aos idosos amor, carinho e proteção".

Proteção é do que agora precisa Carlos Borges, 91 anos. Carlitos, como gosta de ser tratado, terá perdido "90% do equilíbrio" desde que começou a pandemia. Da mesma forma que sorri ao dizer que sempre que cai alguém tem de o ajudar a levantar, é uma animação ao recordar a "carta branca" que teve até março, quando saia do lar para longas caminhadas e no regresso parava na "Gracinda" a "beber um cafezinho". E diz "cafezinho" com ar maroto, deixando a interpretação para os outros. "Quando vier a vacina só não vou apanhar uma bebedeira porque não me vão dar vinho, senão..."