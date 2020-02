Incêndio danifica casa em Carrazeda de Ansiães

Eduardo Pinto Hoje às 11:12, atualizado às 11:49 Facebook

Um incêndio provocou danos substanciais numa residência em Carrazeda de Ansiães, na madrugada desta terça-feira, mas ninguém ficou ferido.

A área que ficou mais danificada foi a sala do primeiro andar, onde estava um recuperador de calor e onde poderá ter começado o incêndio. Os outros compartimentos da casa, situada no Alto de Luzelos, junto ao salão das Testemunhas de Jeová, também foram afetados pelo calor e pelo fumo, mas com menor gravidade.

As três pessoas que vivem na habitação foram realojadas temporariamente por familiares.

O alerta chegou ao quartel dos bombeiros de Carrazeda cerca da meia-noite e meia. Foram mobilizados para o combate ao incêndio 13 bombeiros, com quatro viaturas. As operações duraram cera de duas horas.

Também estiveram no local dois militares da GNR de Carrazeda de Ansiães.