A Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite arranca esta sexta-feira, em Carrazeda de Ansiães, e prolonga-se até domingo.

Nesta 23.ª edição, o município apresenta como principal novidade a restruturação do certame, com a instalação de uma área com um tamanho superior a mil metros quadrados, inteiramente dedicada aos produtos endógenos.

