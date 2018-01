Pastor morre atropelado por comboio em Carrazeda de Ansiães

Eduardo Pinto Hoje às 16:37 Facebook

Twitter

Um pastor com cerca de 85 anos morreu esta tarde de quinta-feira, cerca das 14 horas, atropelado por um comboio nas proximidades do apeadeiro da Alegria, na freguesia de Linhares, em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança.

Ao que o JN apurou, o homem, residente no concelho de São João da Pesqueira, caminhava junto à linha e não se terá apercebido da aproximação do comboio e foi colhido.

Àquela hora chovia com alguma intensidade na região. No local, junto ao corpo, foi encontrado um guarda-chuva.

A composição tinha saído da Estação do Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa, às 13.21 horas, e seguia em direção ao Porto. O acidente ocorreu cerca de 600 metros a jusante do apeadeiro da Alegria.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vila Real confirmou o óbito no local. Para lá também foram acionados os Bombeiros Voluntários de Carrazeda de Ansiães e a GNR.

A linha férrea esteve interrompida durante cerca de uma hora, mas a circulação regressou depois à normalidade.