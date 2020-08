Manchas e poluição no rio Douro denunciados pelo BE em Carrazeda de Ansiães

Glória Lopes Hoje às 20:47 Facebook

Manchas na água do rio Douro no lugar de Vale de Coelho, em Vilarinho da Castanheira, no concelho de Carrazeda de Ansiães, foram denunciadas esta terça-feira pela Comissão Coordenadora Distrital (CCD) do Bloco de Esquerda de Bragança (BE).

A situação já foi denunciada pela força partidária à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e GNR de Carrazeda de Ansiães.

Segundo uma fonte do BE, foi confirmado um foco de poluição no Rio Douro, depois de o partido ter sido alertado por um popular que tirou várias fotografias ao final do dia, na segunda-feira, 24 de agosto.

"Entretanto, hoje, dia 25 de agosto, elementos da CCD do Bloco de Esquerda dirigiram-se ao local, onde encontraram o mesmo cenário, embora as manchas mais pequenas se tenham dissipado. A água encontra-se com manchas azuis e brancas e alguma espuma, sendo mais notórias na margem direita do Rio Douro", referiu a mesma fonte.