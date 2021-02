Só três câmaras resgataram a concessão da água

Delfim Machado Hoje às 15:12 Facebook

Carrazeda, Mafra e Paredes recuperaram controlo público. Burocracia, custos e processos judiciais demovem autarcas.

Apesar de a Assembleia da República ter aprovado, no Orçamento do Estado, que os custos com os resgates das concessões de abastecimento de água a empresas privadas não contam para o endividamento municipal, parecem ser poucas as câmaras municipais interessadas em recuperar o controlo público.

Há cinco anos, havia 34 municípios com o abastecimento de água concessionado a privados, mas hoje só há menos três. Carrazeda de Ansiães, Mafra e Paredes foram os únicos que ousaram avançar para um processo burocrático e com risco de custos elevados ou processos judiciais. Dizem que compensa para baixar o preço da fatura, embora a Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, que representa os privados, tenha um entendimento diferente (ler entrevista ao lado).