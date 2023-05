Torneio medieval com combates reais chega à Vila Amuralhada de Ansiães em junho

A Vila Amuralhada de Ansiães de Ansiães vai receber, de 2 a 4 de junho, um torneio medieval com combates a sério entre equipas profissionais portuguesas e espanholas. Terá ainda lutas apeadas e a cavalo, workshops de esgrima e tiro ao alvo, um mercado medieval, música e animação.

A atividade é promovida pelo Município de Carrazeda de Ansiães e conta, na organização, com equipa desportiva Portvcalle Combate Medieval. O evento integra a programação da "Cidade Europeia do Vinho", celebração que este ano acontece nos municípios da Comunidade Intermunicipal do Douro.

O torneio envolve lutadores com armaduras e armas medievais apropriadas para combate em várias modalidades: Pro Fight, Arma de Haste, Espada Longa, Espada e Escudo, Espada e Broquel e 5x5.

PUB

No Castelo de Ansiães, a Filandorra vai protagonizar uma viagem histórica que transporta o visitante à época medieval e à história do local.

A Praça 6 de Abril, na vila de Carrazeda, vai ser palco de um mercado medieval e de oficinas pedagógicas. Quem quiser aprender ou experimentar pode frequentar workshops ou aulas de esgrima ou tiro ao alvo.

A animação vai ser garantida pelos Gaiteiros de Lisboa, no dia 2 de junho, e pelos Diabo a Sete, no dia 3, bem como pelo DJ Gaiteirinho.

Com este evento o Município de Carrazeda de Ansiães também pretende promover e valorizar o património do concelho, nomeadamente o Castelo de Ansiães.