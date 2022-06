Trabalhador da IP gravemente ferido após queda de sete metros na linha do Douro

Um trabalhador da Infraestruturas de Portugal ficou ferido com gravidade, esta quarta-feira de manhã, depois de ter caído de uma escarpa para a linha ferroviária do Douro, na zona da Alegria, freguesia de Linhares, no concelho de Carrazeda de Ansiães.

O homem, com cerca de 60 anos, foi socorrido no local pelos Bombeiros Voluntários de Carrazeda e pela equipa da ambulância com Suporte Imediato de Vida do INEM de Mirandela. Depois de estabilizado no local do acidente, foi transportado até ao estádio de futebol de Carrazeda, de onde foi transferido no helicóptero do INEM para o Hospital de Bragança.

De acordo com fonte oficial da Infraestruturas de Portugal, a vítima estava envolvida em "trabalhos de inspeção" na escarpa que ladeia a linha do Douro quando "escorregou e caiu".

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Carrazeda de Ansiães, Abílio Félix, disse que o trabalhador "terá caído de uma altura de cerca de sete metros" e que "apesar de, aparentemente, ter sofrido vários traumatismos, estava consciente e colaborante" quando o socorro chegou.

A Infraestruturas de Portugal já abriu um inquérito para averiguar as circunstâncias em que ocorreu este acidente.