A maldição do terceiro mandato em Freixo de Espada à Cinta

Presidente da Câmara não conseguiu a reeleição no concelho que registou a menor abstenção do país.

Em Freixo de Espada à Cinta nunca um candidato à presidência da Câmara Municipal conseguiu ganhar mais de duas eleições seguidas. Domingo voltou a acontecer. A social-democrata Maria do Céu Quintas era candidata ao terceiro mandato, mas viu-se destronada pelo socialista Nuno Ferreira, que concorreu contra ela pela segunda vez.

É caso para dizer-se que existe em Freixo a maldição do terceiro mandato. Mas esta só se aplica a candidatos, não a partidos. Nuno Ferreira diz que vai ser quebrada com ele e com a sua equipa.