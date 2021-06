Bombeiros de Freixo de Espada à Cinta suspendem venda de imóvel herdado

Glória Lopes Hoje às 14:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Freixo de Espada à Cinta (AHBFEC) suspendeu a venda de um imóvel localizado na freguesia de Ligares, que lhe foi doado em testamento por uma benemérita natural da localidade em 2010.

A decisão foi tomada depois de na assembleia-geral realizada na segunda-feira à noite a direção ter chegado a um consenso com a junta de freguesia para, em conjunto, tentarem encontrar uma solução que permita manter a casa nas mãos dos bombeiros, mas criando alguma mais-valia para a aldeia de Ligares.

No testamento, Veneranda Martins, a benemérita, indicou que a casa devia ser usada para criar um museu. "Nós estamos disponíveis para ajudar no que for possível. O mais importante foi que a intenção de venda foi suspensa. Após as próximas eleições autárquicas, o executivo que ganhar há-de encontrar uma solução", referiu o presidente da junta de Ligares, Ademar Bento, dando ainda conta que a decisão foi votada por unanimidade na assembleia-geral da AHBFEC, onde uma delegação de 12 pessoas de Ligares marcou presença.

Numa primeira fase terá de ser encontrada uma forma de evitar que a casa de tipo senhorial se degrade mais do que já está. "Eu ainda não entrei no imóvel, não sei qual é o seu estado. Devo fazer uma visita na próxima semana para me inteirar do estado de conservação", acrescentou o autarca.