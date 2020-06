Dois feridos em explosão de cuba de aguardente em Freixo de Espada à Cinta

Eduardo Pinto Hoje às 18:01 Facebook

Um homem de 27 anos ficou ferido com gravidade, esta quarta-feira à tarde, na sequência de uma explosão seguida de incêndio numa cuba de aguardente na Adega Cooperativa de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança. Um outro homem de 26 anos sofreu ferimentos ligeiros.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Freixo de Espada à Cinta, Victor Rentes, disse ao JN que os indivíduos estavam a trabalhar naquela zona da adega, sem especificar o tipo de trabalhos, quando se deu a explosão numa cuba. Esta tem "capacidade para 100 mil litros de aguardente, mas que não estaria completamente cheia".

Do acidente resultaram duas vítimas. Uma foi transportada no helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Medica (INEM) estacionado em Macedo de Cavaleiros para o Hospital da Prelada, no Porto. "Apresentava queimaduras de segundo grau na zona da cervical e queimaduras ligeiras nas vias aéreas", sublinhou o comandante Victor Rentes.

A outra foi levada "em estado de choque" pela ambulância do INEM dos Bombeiros de Freixo para a Urgência Básica de Mogadouro.

Apesar de existirem mais cubas nas imediações, o incêndio ficou circunscrito àquela em que ocorreu a explosão.

O alerta para o sinistro foi dado pouco depois das 14.30 horas, tendo sido mobilizados para o local 22 bombeiros apoiados por oito viaturas. "Tivemos de fazer o combate direto com espumífero para controlar o incêndio", explicou o comandante. Todas as cubas em redor da que explodiu foram arrefecidas com água pelos bombeiros.

Também estiveram no local a equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, bem como cinco elementos da GNR que tomaram conta da ocorrência e vão investigar as causas deste acidente.