Duas idosas infetadas morrem em lar de Freixo de Espada à Cinta 

Glória Lopes Hoje às 15:58

Morreram duas mulheres institucionalizadas no lar do Centro Social Monsenhor Júlio Martins, na freguesia de Ligares, em Freixo de Espada à Cinta, que tinham testado positivo a covid-19.

As idosas, de 94 e 84 anos, tinham outros problemas de saúde associados à idade, e uma delas teve de ser hospitalizada, segundo uma fonte da Congregação das Servas Reparadoras de Jesus Sacramentado, entidade que gere o centro social, onde foi diagnosticado um surto com 31 utentes e sete funcionários infetados. Do conjunto dos utentes doentes, 28 já não apresentam sintomas.

O concelho de Freixo de Espada à Cinta tem 125 casos ativos de infeção, segundo a última informação divulgada pela Direção-Geral da Saúde, e está incluído nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

No distrito de Bragança, há ainda mais duas mortes associadas ao novo coronavírus a lamentar, nomeadamente a de uma mulher, com 90 anos, em Vilarinho de Agrochão (Macedo de Cavaleiros) e de um homem, com 83 anos, em Vila Flor. Desde março já morreram com covid-19 70 pessoas no distrito de Bragança.