Homem morreu em acidente com trator em Freixo de Espada à Cinta

Glória Lopes Hoje às 11:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 70 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um acidente com um trator agrícola em Poiares, no concelho de Freixo de Espada à Cinta.

O alerta para o acidente ocorreu cerca das 10 horas e para o local foram enviados 14 operacionais apoiados por seis viaturas.

A vítima foi sujeita a manobras de reanimação no local, mas não resistiu e o óbito foi declarado, adiantou uma fonte da GNR.

O acidente ocorreu numa zona de difícil acesso, sobretudo ao nível das comunicações móveis.