Carro de combate aos incêndios capotou e fez um ferido ligeiro

Um veiculo de combate aos incêndios capotou, esta quinta-feira à tarde, em Ligares, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, onde os bombeiros lutam contra um fogo que deflagrou pouco depois das 14 horas.

Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), localizado em Bragança, não há feridos e as indicações são de que a "viatura tombou sobre um lado", durante uma manobra num caminho rural quando a equipa se dirigia para o teatro de operações.

Porém, o comandante dos Bombeiros de Freixo de Espada à Cinta, Vítor Rentes, que confirmou o acidente ao Jornal de Notícias, explicou que "na viatura da corporação de Alfândega da Fé seguiam cinco bombeiros, um foi considerado ferido ligeiro e foi transportado para a Urgência Básica de Mogadouro, por precaução, para ser submetido a exames médicos".

O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Alfândega da Fé, Diamantino Lopes, deu conta que o bombeiro da sua corporação que ficou ferido tem cerca de 35 anos e sofreu "uma laxação num pulso", encontrando-se a ser avaliado por médicos.

Diamantino Lopes indicou ainda que a viatura envolvida no acidente é aquela que a corporação de Alfândega da Fé adquiriu há menos tempo e terá cerca de 8 anos. "É um carro versátil, que pode ser usado no combate aos incêndios e para limpar a neve, pois pode ser adaptado com uma pá", descreveu.

O fogo mobiliza 131 bombeiros apoiados por 43 viaturas de várias corporações do distrito de Bragança. Segundo Vítor Rentes o combate ao incêndio "está a evoluir favoravelmente".