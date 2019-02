Condutor de camião fica encarcerado após despiste em Freixo de Espada à Cinta

Glória Lopes Hoje às 20:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem, com 23 anos, ficou ferido com gravidade esta tarde de quinta-feira, cerca das 18.50 horas, na sequência do capotamento de um camião de transporte de madeira quando circulava num caminho de terra batida na freguesia de Ligares, concelho de Espada à Cinta.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários desta vila do Nordeste Transmontano, Vitor Rentes, o ferido foi transportado de helicóptero para a unidade hospitalar de Bragança. "O camião capotou mas não totalmente, mas deixou o condutor encarcerado e foi preciso retirá-lo", explicou Vitor Rentes.

O socorro foi prestado por 14 operacionais dos Bombeiros de Freixo de Espada à Cinta, a equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Vila Nova de Foz Côa, bem como pela do Helicóptero do INEM estacionado em Macedo de Cavaleiros.

Ao que o Jornal de Notícias apurou o condutor do camião trabalha para uma empresa de recolha de madeira que está a trabalhar naquela zona.