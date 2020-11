Lar da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta com nove casos de covid-19

Glória Lopes Hoje às 20:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Há nove casos positivos à covid-19 no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta. Tratam-se de quatro utentes e cinco funcionários, revelou uma fonte da direção, indicado ainda que já foram testados os 60 utentes e os 21 funcionários da IPSS.

Entretanto, a Câmara de Freixo de Espada à Cinta revelou que o gráfico de evolução dos casos de infeção pelo novo coronavírus referentes ao concelho dá conta da existência de 14 novos casos nas últimas 72 horas. No concelho, há um total de 46 incidências por covid-19, das quais 11 são em serviços ligados ao município, como obras.

No concelho vizinho de Mogadouro, onde a situação mais preocupante era a do Lar Avó Guilhermina, em Vilarinho dos Galegos, cinco utentes e um funcionário foram dados como recuperados. Nesta IPSS morreram duas idosas, com cerca de 80 anos, após terem testado positivo. O lar chegou a ter 14 dos 18 utentes e seis dos 10 funcionários infetados.

Desde o final de outubro já morreram cerca de 30 pessoas institucionalizadas em lares no distrito de Bragança, nomeadamente 24 na Santa Casa da Misericórdia de Bragança, quatro na Casa de Repouso de Macedo de Cavaleiros e dois no lar Avó Guilhermina.