PS aprova Nuno Ferreira como candidato à Câmara

Nuno Ferreira foi aprovado como candidato do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta nas próximas Autárquicas, marcadas para outubro.

Com formação superior na área do Desporto, assumindo o cargo de técnico especialista do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Nuno Ferreira também foi cabeça de lista nas eleições de autárquicas de 2017, perdendo a corrida para a atual presidente da Câmara, Maria do Céu Quintas, eleita pelo PSD, e recandidata a um terceiro mandato.

O candidato quer operar "uma mudança" no concelho e promete "não virar as costas" à sua terra.

A candidatura de Nuno Ferreira já tinha sido tornada pública há alguns meses, mas foi aprovada por unanimidade na última reunião da Comissão Política Concelhia do PS Freixo de Espada à Cinta, no fim-de- semana, com a presença do presidente da Federação Distrital do PS, Jorge Gomes, também deputado na Assembleia da República.