Aprovadas obras no mercado de Macedo de Cavaleiros no valor de dois milhões de euros

A Câmara de Macedo de Cavaleiros anunciou esta segunda-feira que vão começar em breve as obras de reabilitação do mercado municipal, no valor de 2 013 996,83 euros.

O contrato de adjudicação da empreitada mereceu um parecer positivo do Tribunal de Contas. As obras têm um prazo de conclusão de 400 dias.

"É mais um passo que damos para criar mais e melhores condições aos lojistas e feirantes que apostam e acreditam em Macedo de Cavaleiros para desenvolver a sua atividade económica", explicou o presidente da autarquia, Benjamim Rodrigues.

As obras de requalificação do Mercado Municipal de Macedo de Cavaleiros vão finalmente avançar depois de um primeiro procedimento concursal ter ficado deserto há cerca de meio ano.

Benjamim Rodrigues explica que "com a pandemia de covid-19, e todos os constrangimentos que a mesma representou a nível mundial, houve um grande conjunto de matérias-primas, sobretudo de alumínios, que encareceram de forma significativa. Isso levou a que o nosso projeto encarecesse um pouco e as propostas que recebemos ficaram muito aquém do desejado", acrescentou.

O autarca considera que com a concretização deste projeto "cria-se um novo perfil urbano naquela zona da cidade".

Na zona do mercado municipal teve início esta semana a obra de requalificação da envolvente ao edifício comercial e a 2.ª fase do projeto BiCity.

"Vamos ter um novo perfil urbano nesta zona da cidade, com melhores acessos, uma zona mais ajardinada e um corredor de ciclovia para que as pessoas possam utilizar um perímetro ciclável ainda maior, dado que irá ligar à ecopista da primeira fase do projeto, que já está praticamente concluída", esclareceu Benjamim Rodrigues.