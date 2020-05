Consumidores dão cinco estrelas a Podence e ao Azibo

Glória Lopes Hoje às 15:39 Facebook

A Albufeira do Azibo e Podence, no concelho de Macedo de Cavaleiros, são dois pontos de Trás-os-Montes que os consumidores nacionais distinguiram como sendo dos melhores locais para visitar em Portugal.

Se é a estreia de Podence na eleição na categoria de Aldeias e Vilas, o Azibo voltou a recair na seleção dos consumidores nacionais na categoria de Praias. "São duas referências turísticas do nosso concelho e este selo de garantia da satisfação dos consumidores é a melhor forma de mostrar o território de excelência que temos para oferecer a quem nos visite", referiu o presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues.

O Prémio Cinco Estrelas Regiões é um sistema de avaliação que identifica o melhor que existe em cada uma das 20 regiões portuguesas (18 distritos e as duas regiões autónomas) ao nível de recursos naturais, gastronomia, arte e cultura, património e outros ícones regionais de referência nacional. E premeia ainda empresas portuguesas que se diferenciam ao nível regional. Na votação nacional deste ano, participaram 313.450 consumidores portugueses.

O autarca explicou que a distinção é, na prática, "um convite aos portugueses para elegerem o território das Terras de Cavaleiros como destino de um fim-de-semana em família ou de umas férias de curta duração". Até porque, explica, face aos constrangimentos impostos ao mundo pela crise sanitária, nunca fez tanto sentido o apelo "vá para fora cá dentro".

Benjamim Rodrigues adiantou que os empresários do concelho têm apostado na criação de mais camas na área do Alojamento Local, incluindo na freguesia de Podence e Santa Combinha. "Estamos convictos de que, dentro de determinadas limitações, as praias da Albufeira do Azibo vão voltar a figurar entre as escolhas dos portugueses como destino turístico no Verão de 2020", afirmou.

O município está a trabalhar para reforçar os pacotes de oferta turística no concelho, que além daqueles dois locas distinguidos tem ainda vários recursos naturais como Monte de Morais e a Serra de Bornes.