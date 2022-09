Aziborne Extreme leva desporto de aventura ao Azibo e à Serra de Bornes

O concelho de Macedo de Cavaleiros vai ser palco, este sábado, para o Aziborne Extreme, uma prova desportiva pioneira em Portugal em modalidades radicais.

Trata-se de uma iniciativa com adrenalina "pura e dura", segundo fonte da organização, com provas em terra, na água e pelo ar a realizar na albufeira do Azibo e na Serra de Bornes, nomeadamente 14 quilómetros de corrida, quatro de canoagem, mais 52 Km de ciclismo (BTT) e, ainda, três mil metros de parapente. "É uma atividade muito interessante, que junta quatro modalidades muito praticadas no nosso concelho. Continuaremos a investir no Aziborne Extreme, que tem muito potencial de crescimento, podendo servir como um excelente cartão de visita da região", explicou o vice-presidente da Câmara de Macedo, Rui Vilarinho.

O Aziborne Extreme está inserido na programação de verão da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, e conta com os apoios da Estação Náutica macedense, do Clube de Ciclismo do concelho, do Clube Atlético (secção atletismo) e do BôAr - Parapente Clube.

Em disputa estão prémios com um valor no total de cinco mil euros, sendo os mais avultados destinados às equipas.