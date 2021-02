Caretos de Podence homenagearam Marcelo com um mural

Glória Lopes Ontem às 22:00 Facebook

Os caretos de Podence inauguraram esta terça-feira um mural de homenagem ao Presidente da República como "forma de agradecimento" pelo apoio dado à candidatura do Entrudo Chocalheiro-Carnaval de Podence a Património Imaterial da Mundial da Humanidade da UNIESCO, classificação alcançada em dezembro de 2019.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Podence no carnaval de 2020, ano em que se registou uma das maiores enchentes de sempre na localidade, com mais de 50 mil pessoas, por ser o primeiro Entrudo Chocalheiro com o selo da UNESCO.

Esta tarde, o carnaval de 2021 fechou com a queima de um careto gigante, como todos os anos, mas desta vez, os caretos chamaram-lhe "a queima do coronavírus", aludindo à situação pandémica mundial que também limitou os festejos em Podence.

Todas as atividades foram realizadas sem público pela necessidade de evitar ajuntamentos, como determinam as normas do estado de emergência em vigor pelo menos até 1 de março.