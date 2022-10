Convento vai ser transformado em hotel mas o silêncio vai continuar

Glória Lopes Hoje às 17:54 Facebook

A Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição quer transformar o Convento de Balsamão, em Chacim, no concelho de Macedo de Cavaleiros, num projeto turístico inovador, único em Portugal, onde se apostará na multivariedade de experiências

Trata-se de "um projeto âncora", segundo o padre Eduardo Novo, responsável pelo convento, orçamentado em 17 milhões de euros e que pode ajudar ao desenvolvimento da região.

O convento, localizado no monte de Balsamão, numa quinta de 150 hectares, é um retiro já muito procurado pela natureza e pelo silêncio, mas a Congregação quer rentabilizar o local aproveitando as suas vantagens, uma vez que dispõe de recursos termais, florestais e humanos, pois desde há muito fazem uma aposta na educação e no acolhimento.