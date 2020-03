Diana nasceu a caminho do hospital em Macedo de Cavaleiros

Glória Lopes Hoje às 14:09 Facebook

Uma menina nasceu ao início da madrugada desta quarta-feira numa ambulância, em plena A4, a caminho do hospital de Bragança.

"Os Bombeiros de Macedo de Cavaleiros foram acionados juntamente com a VMER do Heli 3 para uma urgência de obstetrícia na aldeia de Vilar do Monte, aldeia deste concelho.

Durante o transporte, a pequena Diana não quis esperar mais: "foi iniciado então o trabalho de parto e, de seguida, a estabilização da mãe e bebé", contou ao JN fonte dos bombeiros, destacando ainda que ambas estão bem e saudáveis, tendo sido encaminhadas para o Hospital de Bragança.

O parto foi assegurado por Gualter Castro, Adelino Alexo e a equipa do Heli 3, nomeadamente o médico Manuel Gomes e o enfermeiro Ricardo Lourenço.