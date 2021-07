Empresário de Loures toma conta da aldeia de Roberto Leal

Glória Lopes Hoje às 09:17 Facebook

Um empresário de Loures decidiu ouvir a voz das raízes familiares transmontanas e investir na terra onde nasceu a mãe, Vale da Porca, Macedo de Cavaleiros, que é também a aldeia de Roberto Leal, cantor que foi considerado o embaixador de Portugal no Brasil.

Pedro Malhão, proprietário de uma empresa de jardinagem, investiu mais de 250 mil euros na recuperação de uma habitação para criar um alojamento local (AL), a Casa da Aldeia. Agora já está a recuperar a segunda, a Casa do Porfírio, uma homenagem ao avô, também na mesma Rua Padre Bernardino, artéria que quer resgatar das ruínas e do despovoamento. "Há muitos anos que não mora ninguém", explicou o empresário. No total, tem cinco casas nessa rua que quer transformar num local habitado por turistas.

O empresário diz que tem uma ligação a Vale da Porca, terra onde nasceu e viveu a mãe até aos 16 anos. "Ela vinha cá sempre que era possível e eu, em criança, vinha nas férias e o bichinho ficou", explicou.