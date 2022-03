Enchente para ver Caretos de Podence ajudam pequenos negócios

Nem a chuva demoveu esta terça-feira milhares de pessoas de assistir às tropelias dos Caretos de Podence, em Macedo de Cavaleiros, que atraem cada vez mais gente. O Carnaval foi positivo para pequenos negócios.

Por esta aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros passaram nos quatro dias do Entrudo Chocalheiro cerca de 50 mil visitantes. "Um número que excedeu as melhores expectativas e que iguala ao do Carnaval de 2020, o primeiro como património Mundial da Humanidade, quando o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também uma atração, passou por cá", referiu António Carneiro, presidente da associação.

Tanta gente na aldeia significou entrada de euros nos negócios. As 17 tavernas e as 45 bancas de produtos regionais e artesanato não tiveram mãos a medir.

Uma das mais procuradas foi a Taberna do Bombeiro, explorada pela Associação Humanitária dos voluntários de Macedo de Cavaleiros. "Servimos uma média de 400 refeições por dia. Foi muito bom", explicou João Venceslau, comandante da corporação, dando conta que foi possível apurar uma "boa receita" para comprar equipamento para os bombeiros.

Também muito satisfeito por se ter decidido organizar o Entrudo Chocalheiro, depois do cancelamento do ano passado, devido à situação pandémica, estava o presidente da junta de freguesia de Podence, João Alves. "Foi uma enchente todos os dias, mesmo esta terça-feira com chuva há milhares de pessoas nas ruas. Fiz uma ronda pelos comerciantes e estão contentes. A parte económica funcionou muito bem e acredito que algumas tasquinhas e tavernas consigam amealhar receitas para ajudar nos gastos do resto do ano", referiu o autarca.