Entrudo chocalhou 70 mil pessoas em Podence

O ano de 2023 revelou-se auspicioso para o Entrudo Chocalheiro em Podence, no concelho de Macedo de Cavaleiros, cujas festividades "tiveram a maior enchente de sempre", segundo a organização apontando que em quatro dias tenham passado pela aldeia cerca de 70 mil pessoas.

As festas terminaram esta tarde de terça-feira em grande com a queima do Entrudo, um careto gigante com mais de cinco metros de altura, que mais uma vez ardeu à entrada da localidade, onde a multidão se concentrou. Segundo António Carneiro, presidente da Associação Caretos de Podence, só no domingo gordo mais de 25 mil pessoas passaram por Podence, "80% dos quais de fora do distrito de Bragança".

O selo do Património Imaterial da Unesco, as festas sem as restrições da pandemia ao contrário dos últimos dois anos e a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na passada sexta-feira, um dia antes do Entrudo começar são as razões apontadas para a grande afluência de visitantes, sobretudo, vindos de fora da região transmontana.