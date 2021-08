Ex-emigrante dado como desaparecido em Macedo de Cavaleiros

Glória Lopes Hoje às 16:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, com 47 anos, residente em Macedo de Cavaleiros, foi dado como desaparecido pela família, no início da semana, porque esta não tem qualquer informação dele desde o passado sábado.

O responsável pelo gabinete de Relações Públicas da GNR de Bragança, capitão Hernâni Martins, confirmou ao Jornal de Notícias que foram informados por familiares do homem que este não seria visto há vários dias e tinha faltado ao trabalho no início desta semana, ao contrário do habitual.

O responsável da GNR indicou que nesta altura o caso já é do conhecimento da PSP e da Polícia Judiciária, que estão a realizar diligências em coordenação com a Guarda.

O alegado desaparecido é Manuel Carvalho, ex-emigrante em França, funcionário numa empresa de transformação de frutos secos em Bragança, onde não compareceu ao trabalho na passada segunda-feira.

Entretanto, a sua carrinha foi localizada num estacionamento pago numa rua de Bragança. No interior do veículo não se encontrava qualquer documento.