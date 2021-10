GNR interrompe velório de idosa por suspeita de maus-tratos

Glória Lopes Hoje às 19:13 Facebook

A GNR interrompeu esta quarta-feira de tarde o velório de uma mulher, com cerca de 80 anos, na localidade de Vilar do Monte, em Macedo de Cavaleiros, depois de ter recebido uma denúncia de familiares por suspeita de maus-tratos.

O corpo foi retirado da casa mortuária de Vilar do Monte, onde iria decorrer o funeral, e transportado para o Instituto de Medicina Legal em Bragança para ser autopsiado.

Uma fonte da localidade adiantou ao JN que no decurso das exéquias fúnebres, a família e outros populares que ali se encontravam foram surpreendidos com a chegada de militares da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros com uma ordem para "parar tudo e retirar o corpo".

Os familiares da idosa que vivem no estrangeiro apresentaram uma queixa na GNR relacionada com alegados maus-tratos e por desconhecerem a causa da morte de Cecília Marcelo, que vivia há algum tempo com uma filha na localidade. A mesma fonte indicou ainda que havia algumas divergências entre os vários familiares.